(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура помогла жительнице Татарстана получить инвалидную коляску, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Новошешминского района провела проверку после обращения представителя 62-летней женщины-инвалида, нуждающейся в инвалидном кресле. Согласно медицинскому заключению ей положено две коляски – для использования в помещениях и для прогулок на улице», — рассказал Галиев.

Ни инвалид, ни ее представитель сами не могли обратиться в подразделение Фонда социального страхования, так как не знали порядок получения средств реабилитации.

В процессе проверки специалист надзорного ведомства помог женщине составить и подать заявление в фонд. В итоге ее обеспечили дополнительной инвалидной коляской.

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