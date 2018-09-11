«Чистые леса Татарстана» объединят 10 тысяч добровольцев на уборке леса от мусора

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Осенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартует 16 сентября на территории республики. На протяжении двух месяцев добровольцы будут расчищать леса от коммунальных отходов и поваленных деревьев. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Акция ”Чистые леса Татарстана” будет проходить до 16 ноября. Она проводится в два этапа – весной и осенью. В этом году к весеннему этапу акции, который прошел с 22 апреля по 22 июня, присоединились более 9,7 тыс. человек. Их силами из лесного фонда было собрано и вывезено твердых коммунальных и поваленных деревьев в объеме 4 тыс. кубометров», – сообщил он.

Санитарное состояние лесов республики определяется комплексом природных и антропогенных факторов. Из природных явлений негативное влияние на состояние лесов оказывают засухи, морозы, ураганы. Большое влияние на санитарное состояние лесов в последние годы оказывает возрастающее усиление рекреационной нагрузки, вследствие чего леса загрязняются бытовыми отходами. Участниками акции могут стать все желающие жители республики. Ежегодно в ней принимают участие госслужащие, депутаты, сотрудники министерств и ведомств.

«В этой масштабной акции ежегодно принимают участие несколько тысяч человек. Ежегодными активными партнерами стали 162 предприятия и организации, а также 46 садоводческих товариществ», – отметил министр.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.