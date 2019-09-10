На Зеленодольском заводе им. Горького заложат малый ракетный корабль «Тайфун»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 11 сентября, на Зеленодольском заводе имени Горького состоится торжественная церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Тайфун». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Особенность перспективного проекта заключается в том, что данные корабли с водоизмещением около 870 т. и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов, смогут работать самостоятельно или в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач. По мнению многих военных экспертов, своей ударной мощью они опережают все современные аналоги», — говорится в сообщении.

Назначение «Тайфуна», как и других кораблей проекта 22800, — ведение боевых действий в ближней морской зоне и участие в выполнении задач мирного времени. Разработчиком корабля выступило центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге.

В церемонии закладки планируется участие представителей Правительства Татарстана, Министерства обороны России, министерств и ведомств республики, администрации Зеленодольского района и др.

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