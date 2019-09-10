Благотворительный фонд Илзе Лиепа приглашает татарстанцев к участию в конкурсе «Весна священная»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа объявил о начале приема заявок на участие во всероссийском конкурсе в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», сообщает оргкомитет фестиваля.

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Цель – выявить и поддержать одаренную танцующую молодежь и повысить уровень детского, юношеского и молодежного любительского танцевального творчества на территории России.



Всероссийский конкурс проводится в три этапа: заочный региональный этап, очный региональный этап и финал, который состоится Москве. Заочный этап пройдет во всех округах РФ с 20 сентября по 31 октября 2019 года.



Для отбора участников будут организованы центры работы региональных экспертов.



Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес оргкомитета в срок до 20 сентября заявку установленной формы, видеозапись танцевального номера (ссылка на интернет-ресурс или прикрепленный файл продолжительностью не более 4,5 минут).



Заявки принимаются на e-mail оргкомитета: vesnakonkurs@mail.ru.

Более подробная информация о конкурсе и бланк заявки доступны на странице конкурса vk.com/vesnakonkurs2020, официальном сайте БФ Илзе Лиепа – www.ilzeliepafund.ru.

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