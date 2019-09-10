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Татар-информ

10 сентября 2019, 11:28

Культура

Арт-объект в виде грача по просьбе жителей Аняково перенесли в Актаныш

Культура

Арт-объект в виде грача по просьбе жителей Аняково перенесли в Актаныш

Фото: Рамис Латипов

По замыслу авторов, своеобразная скульптура – символ возрождения – установлена в честь древнего праздника «Карга боткасы» (Грачиная каша).

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Установленный в деревне Аняково арт-объект в виде грача перенесли в районный центр Актаныш. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Программы развития общественных пространств РТ.

«Грач является символом татарского праздника ”Карга боткасы” (Грачиная каша). Как только начинал таять снег, дети по дворам собирали яйца, муку и крупу и с помощью взрослых варили ”грачиную кашу”. К этому времени грачи уже прилетали и ознаменовывали конец холодной и голодной зимы. Босые и довольные дети наедались в тот день досыта. Данный арт-объект – это своего рода символ возрождения», – сообщает пресс-служба.

Композиция изначальна была установлена в процессе благоустройства каскада прудов в деревне Аняково по Программе развития общественных пространств РТ. «Ее разместили у входной зоны ”Яз килэ”, которая уносит в воспоминания, связанные с ожиданием весны», – сообщает пресс-служба.

Идею с арт-объектом предложили архитекторы при формировании концепции благоустройства территории пруда. Он выполнен елабужской фирмой «Фортуна».

Грач выполнен из необработанного дерева с металлическими вставками и напоминает птицу, склонившуюся над тарелкой с кашей. «Арт-объект еще планируется доработать, сейчас, например, у него отсутствует тарелка с кашей», – сообщили в пресс-службе.

Как стало известно ИА «Татар-информ», композиция жителями Аняково была воспринята неоднозначно. А вот блогеру из Актанышского района Алмазу Нурлыеву грач понравился. Он разместил в своем аккаунте пост с фотографией арт-объекта и написал: «В деревне Аняково создают красивый парк». Однако по пожеланию жителей было принято решение перенести объект в районный центр.

«Сейчас арт-объект перемещен в Актаныш на лыжную базу, расположенную у живописного леса, где каждую весну жители проводят праздник ”Карга боткасы”», - сообщает пресс-служба. 

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