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Татар-информ

10 сентября 2019, 11:52

Общество

Поддержку на 96,5 млн рублей получили 10 инновационных проектов РТ

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Общество

Поддержку на 96,5 млн рублей получили 10 инновационных проектов РТ

Проекты участвовали в конкурсных программах Фонда содействия инновациям.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Инновационные проекты Республики Татарстан во II квартале 2019 года получили поддержку на 96,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Минэкономики РТ.

«Поддержку на сумму 96,5 миллионов рублей получили 10 инновационных проектов Татарстана во втором квартале 2019 года. Экспертную оценку и помощь в подготовке заявок на участие в конкурсных программах Фонда содействия инновациям оказали в Минэкономики РТ», — говорится в сообщении.

Так, 5 проектов победили в программе «Коммерциализация». Они предполагают помощь в создании массового производства инновационных продуктов и введение их на общий рынок. Проекты компаний «Релиз», НПО «Элком», «ТВС», «Соватех» и «Трис» получат софинансирование на сумму 68,5 млн рублей.

Кроме этого, на проекты «НТЦ ГринТекс» и «АтриуМ» выделено 7 млн рублей: «Первый из них посвящен разработке технологии и опытной установки для переработки растительной биомассы в полнорационный комбикорм для крупного рогатого скота. Второй — разработке технологии и оборудования непрерывного производства композитной брусчатки на основе термомодифицированных вторичных ресурсов».

По программе «Развитие НТИ» на предложение по разработке программно-аппаратного комплекса учета ТКО компании «Эттон Груп» выделят 16,5 млн рублей. 

Проект Ивана Захарова из КНИТУ поддержат в рамках программы для молодых ученых в интересах предприятий агропромышленного комплекса «УМНИК-ЭФКО».

По программе «Вовлечение молодежи в инновационную деятельность» выиграла Ассоциация «Иннокам» с проектом на 4 млн рублей. Теперь в следующем году она проведет мероприятия для школьников на конференции TCI Annual Global Conference.

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