Минлесхоз РТ: За девять лет пожаров в лесах республики не было

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Чрезвычайных ситуаций во время пожароопасных периодов за последние девять лет в лесах республики не было. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«К счастью, в лесном фонде удаётся избегать пожаров в пожароопасные периоды. Если считать пожарами сельхозпалы, которые фиксирует наша система через космический мониторинг, то уничтожено огнём 354 га на сегодняшний день. Это не земли лесного фонда», – отметил спикер.

Министр отметил, что пожаров в лесном фонде Татарстана удаётся избегать благодаря слаженной работе лесоводов, инспекторов и органов исполнительной власти муниципалитетов во время пожароопасных периодов, начиная с 2011 года. В этом году пожароопасный сезон в лесах стартовал с 15 апреля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.