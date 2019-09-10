(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Со следующего месяца в Татарстане начнут подключать к Интернету около 570 социально важных объектов. Среди них — школы, ФАПы и пожарные части, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

«С октября в Татарстане стартует подключение к Интернету социально значимых объектов — в рамках федерального проекта „Информационная инфраструктура“ национальной программы „Цифровая экономика Российской Федерации“. Это школы, органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты, подразделения Росгвардии, территориальные избирательные комиссии, пожарные части», — говорится в сообщении.

Подключением к Интернету займется ПАО «Таттелеком». В общей сложности до 2021 года Интернет появится более чем в 1900 республиканских объектах инфраструктуры. Подключение будет осуществляться посредством оптико-волоконных, спутниковых и иных линий связи.

Первым социально значимым объектом, подключенным к Интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ», стала гимназия в Чите Забайкальского края. Это произошло в конце августа этого года.

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