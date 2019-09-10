(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). За долги по квартплате у двоих жителей Елабуги приставы арестовали автомобили, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Под арест попали два легковых автомобиля марки "Киа Спектра" и "Дэу Матиз". Долг за ЖКУ владелицы "Матиза" превысил 30 тысяч рублей. Судебными приставами иномарка была изъята. В тот же день 47-летняя должница, чтобы вернуть авто, погасила долг и исполнительский сбор», — рассказала Халимова.

Долг другого местного жителя по ЖКУ составил 130 тысяч рублей. Он обещал в ближайшее время погасить долги, а в случае неуплаты его авто реализуют в счет выплаты.

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