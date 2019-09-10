Президент России снял с постов тридцать генералов и полковников

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин обновил состав высших должностных лиц в правоохранительных органах. Так, от своих должностей были освобождены почти тридцать чиновников, также были произведены новые назначения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, данный указ №425 Президент подписал в минувшую субботу, 7 сентября. Так, свои посты освободили руководители Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму Сергей Дубровин и Михаил Назаров, а также первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев.

В этот же день были произведены назначения. Новым прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, в свою очередь на посту главы надзорного ведомства в Дагестане его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов. Главой СУ СКР в Карачаево-Черкесской Республике был выбран полковник юстиции Николай Щепкин, МВД Крыма возглавил генерал-майор полиции Павел Каранда. Кроме того, назначен новый начальник в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — генерал-майор полиции Андрей Янишевский.

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