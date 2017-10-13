За «Неделю леса» в Татарстане будет посажено 1,5 млн штук саженцев ели, березы и дуба

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). «Неделя леса – 2019» пройдёт с 5 по 12 октября в Татарстане. За семь дней в республике будут высажены 1,5 млн штук саженцев ели и других деревьев - лиственницы, березы, дуба, ясеня. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«В рамках природоохранной акции “Неделя леса – 2019“ будут проведены мероприятия по посадке деревьев, очистке территории лесного фонда и благоустройству мест отдыха, установке дополнительных аншлагов и баннеров около дорог федерального и республиканского значения, сбору лесосеменного сырья. Также будут организованы экологические уроки в общеобразовательных учреждениях. Акция проходит под эгидой 100-летия образования ТАССР», – сообщил он.

5 октября в республике будет организована посадка деревьев, всего планируется посадить 1,5 млн штук посадочного материала на площади 300 га. Под Казанью акция пройдет на трех площадках – возле населенных пунктов Сосновка и Кульсеитово Высокогорского района и около села Старое Шигалеево в Пестречинском районе. Всего в акции будут задействованы около 20 тысяч человек. Приживаемость деревьев составляет не менее 80 процентов.

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