Присвоенная РТ международная премия Ага Хана по архитектуре станет сюжетом почтовой марки

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). 12 сентября в почтовое обращение выйдут 150 тысяч экземпляров почтовой марки, посвященной международной архитектурной премии Ага Хана. Об этом сообщает официальная компания-издатель знаков почтовой оплаты.

В этом году, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», одна из крупнейших в мире наград в области архитектуры, учрежденная в 1977 году Его Высочеством Ага Ханом IV, была присуждена в числе 20 проектов-финалистов и масштабной программе развития общественных пространств Татарстана. На почтовой марке, посвященной премии, изображен ее логотип на фоне Казанского Кремля.

Премии, отметим, каждые три года удостаиваются проекты, актуально разрешающие задачи и потребности современных обществ со значительной долей мусульманского населения. Жюри поощряет достижения в области дизайна, социального строительства, развития локальных общественных пространств, сохранения исторического наследия, поддержания и развития территорий, улучшения окружающей среды.

В сентябре награждение победителей международной премии Ага Хана пройдет в Казанском Кремле.

Для поступающей в обращение почтовой марки с логотипом премии будет издан и специальный конверт первого дня, а также для Москвы, Казани и Болгара будут выпущены штемпеля специального гашения.

Художником-дизайнером марки стала Хания Бетрединова.



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