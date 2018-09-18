Минлесхоз РТ: К 2024 году воспроизводство лесов будет обеспечено на сто процентов

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Региональный проект «Сохранение лесов в РТ», реализуемый в рамках нацпроекта «Экология», позволит к 2024 году обеспечить в республике воспроизводство лесов на сто процентов. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Региональный проект "Сохранение лесов в РТ" будет реализовываться в республике с 2019 по 2024 год. Его основная цель – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении ста процентов к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два основных индикатора. Это отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, а также ущерб от лесных пожаров», – отметил спикер.

Проектное значение первого показателя на 2019 год составляет 62 процента. В текущем году были проведены работы по воспроизводству лесов на площади 2471 га, в том числе мероприятия по таким разновидностям лесовосстановления, как искусственное – на площади 1729 га, комбинированное – 34 га, а также по содействию естественному восстановлению – 542 га, разведению – 165,7 га. Согласно данным Минлесхоза РТ, на сегодняшний день отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 66 процентов.

Для проведения работ в следующем году выращено около 31 млн штук посадочного материала, в том числе силами лесного селекционно-семеноводческого центра РТ выращено 12 млн штук с закрытой корневой системой. Также лесоводами планируется заготовить более 11 тыс. кг семян основных лесообразующих пород. На сегодняшний день собрано 879 кг семян или 8 процентов от плана.



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