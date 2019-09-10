(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). На пожаре из-за непотушенной сигареты в Высокогорском районе погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в поселке Бирюлинского зверосовхоза загорелся двухквартирный бревенчатый дом. Площадь пожара составила 45 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

В процессе тушения пожарные обнаружили тело 63-летнего мужчины.

По предварительной версии, пожар случился из-за непотушенной сигареты.

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