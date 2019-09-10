WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 сентября 2019, 09:21

Происшествия

На пожаре из-за непотушенной сигареты в Высокогорском районе погиб мужчина

Рекомендуем

Происшествия

На пожаре из-за непотушенной сигареты в Высокогорском районе погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Возгорание произошло в поселке Бирюлинского зверосовхоза.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). На пожаре из-за непотушенной сигареты в Высокогорском районе погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в поселке Бирюлинского зверосовхоза загорелся двухквартирный бревенчатый дом. Площадь пожара составила 45 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

В процессе тушения пожарные обнаружили тело 63-летнего мужчины.

По предварительной версии, пожар случился из-за непотушенной сигареты.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Из-за хлопка газа в Набережных Челнах обрушился кирпичный гараж и пострадал его владелец

Новости дня
10:34
Минлесхоз РТ: К 2024 году воспроизводство лесов будет обеспечено на сто процентов

Региональный проект «Сохранение лесов в РТ» будет реализован в ближайшие пять лет.

10:00
Фаррахов предлагает распространить татарстанский опыт работы производственных аптек на всю Россию

Парламентарий считает, что аптеки этого типа смогут производить детские формы лекарств.

09:26
Казанские АТП требуют полной компенсации за перевозку льготников или увеличения тарифа до 31 рубля

Увеличение тарифа на два рубля в начале этого года не вывело автотранспортные предприятия города из кризиса, сказали перевозчики.

09:21
На пожаре из-за непотушенной сигареты в Высокогорском районе погиб мужчина

Возгорание произошло в поселке Бирюлинского зверосовхоза.

09:09
Из-за хлопка газа в Набережных Челнах обрушился кирпичный гараж и пострадал его владелец

ЧП произошло в гаражном кооперативе «Серп» на Машиностроительной улице.

09:00
Депутат Госдумы от РТ готовит законопроект о налоговых льготах для производителей электромобилей

Налоговые преференции приведут к понижению стоимости электротранспорта и повысят его популярность, считает Айрат Фаррахов.

08:52
Казань вошла в топ-10 самых популярных городов для путешествий в осенние выходные

Столица Татарстана замыкает пятерку лидеров.

08:30
Казанцам расскажут о вакансиях на предприятиях Кировского района

Специалисты службы занятости проведут ярмарку вакансий 12 сентября.

08:00
Татарстану необходимо 8 млрд рублей, чтобы закрыть проблему обманутых дольщиков

Из федерального бюджета планируется выделить 16 млрд рублей на окончание строительства проблемных домов по всей стране.

07:55
Фарид Мухаметшин подведет итоги выборов в Госсовет РТ и определит задачи фракции «Единая Россия»

Партия власти победила на выборах в парламент республики с семикратным перевесом.

07:40
В финале республиканского конкурса «Татар кызы» примут участие 12 девушек из районов РТ

Победительница будет представлять Татарстан на международном этапе конкурса в Ижевске.

07:20
В день выборов в Госсовет РТ около 60 тыс. татарстанцев сделали прививку от гриппа

В республике стартовала прививочная кампания.

06:44
Медики рассказали, какой вид рака чаще всего встречается среди молодежи
06:21
Целый квартал в Нижнекамске останется без света из-за ремонта дороги

Электричество в поселке Строителей будет отсутствовать с 9.00 до 17.00.

05:20
В менделеевском селе Бизяки открылось новое здание исполкома

В открытии принял участие глава района Валерий Чершинцев и жители сельского поселения.

04:34
Актаныш примет финал XI сельских игр «Авыл яшьляре»

Победителей и призеров наградят в личном и командном первенстве в 11 дисциплинах.

03:20
В Нижнекамске подростков бесплатно обучат вокалу и актерскому мастерству

Занятия будут проводить профессиональные педагоги – режиссеры, актеры Театра юного зрителя, вокалисты и балетмейстеры-постановщики.

02:10
Воспитанники бугульминского приюта стали дипломантами военно-патриотического слета «Робинзон 2019»

Слет проходил среди воспитанников приютов для детей и подростков, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ.

01:11
На старт четырех дистанций музыкального полумарафона в Альметьевске вышли 1244 спортсмена

В мужском забеге на 21,1 км золотой дубль оформил Сергей Яковлев с результатом 1:15:46.

00:29
В Менделеевске открыли площадку с полосой препятствий

Торжественное открытие состоялось при участии главы района Валерия Чершинцева, педагогов школ и учеников.

9.09 23:54
За неделю на социальном такси до больниц доехали 2324 сельских пенсионера из Татарстана

Итоги первой недели реализации ФЦП «Старшее поколение» в республике по доставке пожилых людей из сельских глубинок в медицинские центры подвел Минтруд

9.09 23:40
В Дербышках волонтеры и аквалангисты очистят озеро Комсомольское

В рамках экологической акции пройдет лекция эко-блогера Киры Камаловой об экологических привычках.

9.09 23:24
Жителям Нижнекамска на ярмарке будут предложены вакансии товароведов, инженеров и техников

Ярмарка вакансий пройдет в центре занятости населения Нижнекамска 12 сентября.

9.09 23:10
В России разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению
9.09 22:59
УНИКС обыграл французский «Монако» в финале турнира в Турции

Матч завершился со счетом 71:64.

События