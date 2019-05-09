Казанские АТП требуют полной компенсации за перевозку льготников или увеличения тарифа до 31 рубля

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанские перевозчики требуют у властей полной компенсации за проезд льготников. В противном случае предприятия могут просить увеличения тарифа для всех до 31 рубля. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Ассоциации автотранспортных предприятий РТ.

«Перевозчики уже обратились в Комитет по транспорту Казани с требованием о полной компенсации проезда за льготников. Перевозчики считают, что необходима полная компенсация − 27 рублей. Сейчас она составляет 18 рублей. Это для того, чтобы выжить. Если компенсации не будет, перевозчики оставляют за собой право увеличения проезда в общественном транспорте до 31 рубля», — заявили в ассоциации.

В начале этого года тариф на проезд в общественном транспорте Казани был увеличен на 2 рубля — до 27 рублей. Однако эти меры не помогли перевозчикам выбраться из финансового кризиса, считают в АТП.

По итогам 2018 года, по данным перевозчиков, они понесли убытки в размере более миллиарда рублей.

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