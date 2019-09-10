(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Из-за хлопка газа в Набережных Челнах обрушился кирпичный гараж и пострадал его владелец, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о хлопке газового баллона в автомобиле "Нива" в частном гараже на Машиностроительной улице. На место отправились сотрудники местного пожарно-спасательного подразделения», — рассказали в МЧС.

В результате случившегося пострадал 49-летний хозяин гаража. Мужчину доставили в больницу с ожогами девяти процентов тела.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.