Казанцам расскажут о вакансиях на предприятиях Кировского района

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). 12 сентября Центр занятости Кировского района проведет ярмарку вакансий, сообщает пресс-служба службы занятости РТ.

Посетители смогут получить информацию о свободных рабочих местах на предприятиях района, а также встретиться со специалистами отдела кадров организаций. Представители службы занятости проведут бесплатные консультации по трудовому законодательству и госгарантиям, а также проинформируют о предоставляемых ими услугах.

Мероприятие пройдет с 9.00 до 12.00 по адресу: ул. Исаева, № 12 (в помещении Академии социального образования).

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