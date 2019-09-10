В финале республиканского конкурса «Татар кызы» примут участие 12 девушек из районов РТ

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). 12 сентября на сцене Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани пройдет финал республиканского конкурса «Татар кызы». 12 девушек из районов и городов республики поборются за право представлять республику на международном этапе в Ижевске, сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

На церемонии 12 сентября выступят ансамбль танца «Казань», дуэт Салавата Миннеханов и Гузэлем и другие представители татарской эстрады, а также молодой исполнитель из Республики Башкортостан Ренат RNT.

В течение двух недель участницы активно готовились к финалу, чтобы продемонстрировать свои знания, а также танцевальные, вокальные навыки и искусство сценической речи. С 13 по 15 сентября они пройдут несколько испытаний, среди которых — интеллектуальный, кулинарный, тест на знание языка, культуры, истории и традиций татар, шитье женского национального головного убора (калфак).

Республиканский конкурс проходит в третий раз. Так, в 2017 году победительницей стала Гульназ Гатина (которая завоевала титул «Татар кызы 2017» на международном этапе), в 2018-м — Гузель Габдрахманова.

В этом году международный этап «Татар кызы» пройдет 27 сентября в Ижевске.

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