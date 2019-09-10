В день выборов в Госсовет РТ около 60 тыс. татарстанцев сделали прививку от гриппа

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В день выборов депутатов в Госсовет РТ прошли вакцинацию против гриппа около 60 тыс. татарстанцев, такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

В этот день по всей республике проводились различные мероприятия, среди которых — организация на некоторых избирательных участках пунктов, где проголосовавшие граждане могли привиться от гриппа.

В Роспотребнадзоре отмечают, что лучше всего делать прививку от гриппа в период с сентября по ноябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вакцины от гриппа для детей и взрослых поступили в Татарстан.

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