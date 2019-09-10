Медики рассказали, какой вид рака чаще всего встречается среди молодежи

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В результате исследования зарубежные онкологи пришли к выводу, что в последние годы заболеваемость раком толстой кишки среди молодежи встречается все чаще, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научную работу.

Исследование, в ходе которого были проанализированы данные из 43 стран, по словам авторов, является «глобальным обзором заболеваемости колоректоральным раком у лиц в возрасте от 20 до 49 лет».

Высокий уровень заболеваемости отмечается среди молодежи Южной Кореи (в среднем 12,9 из 100 тыс.), Германии (7,7), индийского города Ченнаи (3,5).

Согласно исследованию, в течение 10 лет число случаев рака кишечника среди людей до 50 лет увеличилось в 19 странах — чаще всего это индустриальные страны (Германия, Дания, Великобритания, Новая Зеландия, США и др.).

Почему молодые люди все чаще страдают от рака толстой кишки, доподлинно пока не известно. Однако авторы исследования предположили несколько причин, среди которых — чрезмерное употребление фаст-фуда и готовой продукции и частое лечение детей антибиотиками.

Снижение заболеваемости раком кишечника у пациентов в возрасте старше 50 лет во многих промышленно развитых странах объясняется профилактическими мерами по предотвращению заболевания. Авторы работы рекомендуют врачам проводить скрининговые исследования и у молодых пациентов. По их мнению, такая мера позволит диагностировать заболевание на ранней стадии.

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