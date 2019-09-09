Фарид Мухаметшин подведет итоги выборов в Госсовет РТ и определит задачи фракции «Единая Россия»

(Казань,10 сентября, «Татар-информ»). Председатель Государственного совета Татарстана и секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия» сегодня проведет пресс-конференцию, на которой даст свою оценку прошедшим выборам и озвучит ключевые задачи, которые предстоит решить депутатам республиканского парламента, избранным от партии власти.

«Секретарь ТРО ВПП "Единая Россия", Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин проведет пресс-конференцию, посвященную итогам выборов и стоящим перед партией задачам», – отметили в информационном центре.

В воскресенье, 8 сентября 2019 года, «Единая Россия» победила на выборах в парламент Татарстана, получив 72,4% голосов избирателей. КПРФ показала результат в 10,7% голосов, «Справедливая Россия» – 3,96%, ЛДПР – 3,79%, «Коммунисты России» – 3,65% голосов.

Ранее выступая на встрече партийного актива с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, Фарид Мухаметшин говорил о том, что «Единая Россия» чувствует электоральную поддержку. В своем выступлении он отметил, что в республике остаются вопросы, связанные с благоустройством дворов, решением социальных задач. Активисты партии регулярно проводят с населением встречи, на которых обсуждаются эти вопросы.

«Есть районы, где местных жителей волнует отток молодежи в города, такие вопросы поднимаются в Тюлячах, Аксубаево, Зеленодольском районах. Самые болевые точки, связанные с жизнью наших людей, обсуждаются на встречах с избирателями, чтобы совместно найти решение», – пояснил Фарид Мухаметшин.

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