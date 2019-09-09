Воспитанники бугульминского приюта стали дипломантами военно-патриотического слета «Робинзон 2019»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Воспитанники бугульминского социального приюта для детей и подростков «Ялкын» приняли участие в ежегодном республиканском военно-патриотическом слете «Робинзон 2019», пишет «Бугульминская газета».



Слет провели среди воспитанников приютов для детей и подростков, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ.



Воспитатель приюта Елена Селезнева рассказала, что традиционно игра «Робинзон» включает три этапа: интеллектуально-познавательный тур, где участники должны продемонстрировать смекалку и знание истории Великой Отечественной войны, военно-спортивную полосу и «музыкальный перевал» – конкурс юных талантов.





В отдельном этапе «Специальный лазерный бой “Меткий стрелок”» ялкыновцы стали дипломантами 1-й степени. Ребят к лазерному бою подготовил ветеран боевых действий общественного движения «Боевое братство» Владимир Александров.

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