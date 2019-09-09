На старт четырех дистанций музыкального полумарафона в Альметьевске вышли 1244 спортсмена

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В минувшие выходные жители и гости Альметьевска традиционно проводили лето музыкальным полумарафоном. На старт четырех дистанций вышли 1244 спортсмена, сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.



Программу состязаний по традиции открывал детский забег, где ребята из разных городов республики преодолели дистанцию в 600 метров.



На дистанции в десять километров Игорь Головин и Олег Сидоров пришли к финишу с результатом 31 минута и 56 секунд, но на доли миллисекунд быстрее оказался Головин. Среди женщин самой быстрой оказалась Альбина Бадертдинова (0:39:41).



В мужском забеге на 21,1 км золотой дубль оформил Сергей Яковлев с результатом 1:15:46. Второе и третье место завоевали Константин Пермитин и Рустам Агзамов с результатами 01:16:49 и 01:19:34 соответственно.



«Золото» в женском зачете завоевала Надежда Боброва (1:20:34). С разрывом в две минуты дистанцию преодолела Камилла Шамсутдинова, а третье место досталось Ирине Масалхе (01:31:49).



6 октября казанцев и гостей столицы РТ ждет финальное мероприятие сезона – Национальный полумарафон 2019. Участников забега, жителей и гостей Казани познакомят с татарскими национальными традициями и угостят «эчпочмаками».

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