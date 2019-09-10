Целый квартал в Нижнекамске останется без света из-за ремонта дороги

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). 10 сентября все жители нижнекамского пригородного поселка Строителей останутся без электричества. Отключение света связано с реконструкцией автомобильной дороги по улице Чистопольская, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Электричество будет отсутствовать с 9.00 до 17.00.

«Электроснабжения не будет в этот период времени во всем третьем квартале», – уточняет источник.

Ремонт участка трассы Нижнекамск – Чистополь около населенного пункта Большое Афанасово проходит в рамках национального проекта. Стоимость работ составляет 96 млн рублей, из которых 86,4 млн рублей – средства, выделенные из федерального бюджета. На эти деньги в нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 3,6 км. Здесь уложат новый слой асфальта, построят пять новых дождеприемных колодцев, искусственные неровности и новые тротуары.

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