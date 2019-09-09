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Татар-информ

10 сентября 2019, 04:34

Общество

Актаныш примет финал XI сельских игр «Авыл яшьляре»

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Общество

Актаныш примет финал XI сельских игр «Авыл яшьляре»

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

Победителей и призеров наградят в личном и командном первенстве в 11 дисциплинах.

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). С 10 по 15 сентября в селе Актаныш состоятся финальные соревнования XI летних сельских спортивных игр Республики Татарстан «Авыл яшьляре», сообщает пресс-служба Актанышского района РТ.

В нынешнем году игры приурочены к празднованию столетия образования Татарской АССР. Соревнованиях пройдут на базе спортивных объектов Актанышского района. В них примут участие команды 43 муниципальных образований республики, а охват участников составит более 1 тыс. человек – трудящихся, проживающих в сельской местности.

В соревнованиях определят сильнейших в 11 дисциплинах: мас-рестлинг, перетягивание каната, корэш, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы, бадминтон, а также состязания профильного характера – соревнования дояров и механизаторов.

Победителей и призеров наградят в личном и командном первенстве в каждом виде спорта.

Торжественная церемония открытия игр запланирована на 13 сентября в шесть часов вечера. На открытии состоится праздничный концерт, на котором выступит государственный ансамбль песни и танца «Агидель».

Ознакомиться с расписанием соревнований можно на официальном сайте Актанышского района.

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