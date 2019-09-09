В Менделеевске открыли площадку с полосой препятствий

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). В Менделеевске на территории третьей школы открыли комплекс с полосой препятствий. Объект представляет собой одну линию препятствий, включающий лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенные мост и лестницу, передает ИЦ «Менделеевск».



Торжественное открытие состоялось при участии главы района Валерия Чершинцева, педагогов школ и учеников. После разрезания символической красной ленточки учителя физкультуры и ребята провели мастер-класс по ее прохождению.



Военный коммисар Сергей Залуженко отметил, что представленный комплекс – это общевойсковая полоса препятствий. «Конечно, она не вся здесь, только элементы. Но тем не менее это делается для нашей молодежи», – отметил военком, рассказав, что много раз видел, что новобранцы не знают, как к ней подойти, не говоря уже о ее прохождении.



Теперь у молодых менделеевцев появилась возможность тренировать навыки. Военком выразил надежду, что педагоги с учениками научатся проходить полосу препятствий, потому что это пригодится будущим солдатам во время службы в российской армии.

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