В Нижнекамске подростков бесплатно обучат вокалу и актерскому мастерству

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Театральная студия «Восхождение» при ТЮЗе Нижнекамска набирает подростков от 14 до 19 лет на бесплатное обучение актерскому мастерству, сценической речи, вокалу и хореографии. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Занятия будут проводить профессиональные педагоги – режиссеры, актеры Театра юного зрителя, вокалисты и балетмейстеры-постановщики.



Дополнительную информацию можно узнать по телефону/WhatsApp 89179172507.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году нижнекамский ТЮЗ представил необычную премьеру спектакля «Бог ездит на велосипеде».

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