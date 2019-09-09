Фаррахов предлагает распространить татарстанский опыт работы производственных аптек на всю Россию

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Татарстане работают 22 производственные аптеки, которые могут быть полезны в создании детских форм лекарств. Об этом рассказал депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов в интервью ИА «Татар-информ».

«Создать с нуля промышленность, которая выпускает детские лекарства, — очень сложно, но у нас есть механизм, который мы сохранили в Татарстане. Это так называемые производственные аптеки. Их у нас 22, и они позволяют в небольшом помещении качественно и безопасно взять большую ампулу, распределить ее на 20 детских доз, как того требует врач», — пояснил парламентарий.

По закону об обращении лекарственных средств, зарегистрированное в России лекарство нельзя производить в аптеках, добавил Фаррахов. Кроме того, лекарство может быть произведено только из субстанции, не из лекарственного препарата.

«Наше предложение — чтобы в отдельных случаях мы могли готовить лекарство из уже готового лекарственного препарата путем разделения или изменения его структуры. Мы бы хотели, чтобы на примере Татарстана развивались и другие производственные аптеки», — заявил собеседник агентства.

Он считает, что даже один большой завод по производству детских форм на всю страну будет нерентабельным. В связи с этим можно законодательно урегулировать этот вопрос с помощью производственных аптек.

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