Депутат Госдумы от РТ готовит законопроект о налоговых льготах для производителей электромобилей

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Госдумы от Татарстана готовит законопроект о налоговых льготах для производителей электротранспорта. Об этом он рассказал в интервью ИА «Татар-информ».

«Я бы хотел, чтобы была рассмотрена возможность установить налоговые льготы на электротранспорт и электромобили. Считаю, что это могло бы стимулировать развитие электротранспорта и его производство, благоприятно повлиять на экологию», — сказал парламентарий.

Он добавил, что налоговые преференции позитивно отразятся на стоимости электромобилей. Цены на них станут доступнее, а значит и спрос среди населения повысится.

В прошлом году татарстанский автогигант КАМАЗ запустил серийное производство электробусов. Производитель также выиграл тендер на поставку ста электробусов и сверхбыстрых зарядных станций для «Мосгортранса».

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