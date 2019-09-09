Татарстану необходимо 8 млрд рублей, чтобы закрыть проблему обманутых дольщиков

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстану потребуется порядка 8 млрд рублей из федерального бюджета, чтобы закрыть проблему обманутых дольщиков в республике. Такую цифру назвал депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов в интервью ИА «Татар-информ».

«Впереди обсуждение федерального бюджета, и мы бы хотели, чтобы параллельно с переходом на проектное финансирование закрывались проблемы дольщиков. Понятно, что впредь их больше не будет, но только по Татарстану есть 23 проблемных объекта и 3958 дольщиков», — сказал парламентарий.

Фаррахов отметил, что для решения проблемы нужно федеральное финансирование, тогда строительство проблемных домов пойдет быстрее.

«Решение проблемы по Республике Татарстан требует около 8 млрд рублей, это большая сумма. Но она необходима для того, чтобы мы закрыли проблему дольщиков. Тем более что экономика и доходы федерального бюджета это позволяют сделать», — сказал собеседник агентства.

Примерно 16 млрд рублей предусмотрено в рамках федерального бюджета на решение проблем обманутых дольщиков по всей стране. Сумму необходимо увеличивать, считает Фаррахов.

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