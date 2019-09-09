WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 сентября 2019, 22:59

Спорт

УНИКС обыграл французский «Монако» в финале турнира в Турции

Рекомендуем

Спорт

УНИКС обыграл французский «Монако» в финале турнира в Турции

Фото: архив

Матч завершился со счетом 71:64.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В курортной Анталии УНИКС обыграл турецкие «Бахчешехир» (82:60) и «Турк Телеком» (87:64). А сегодня в финале местного международного турнира казанцы победили французский «Монако» со счетом 71:64.

Уступив в первой четверти, затем казанцы очень уверенно доказали свое превосходство над серебряным призером минувшего чемпионата Франции. Позволив, например, соперникам набрать во второй четверти всего 9 очков за 10 минут. Отметим отменную дальнобойную стрельбу казанцев, реализовавших 18 дальних бросков против 5 у французов.

На турнире в Анталии не все матчи по различным обстоятельствам отыграли Павел Сергеев, Андрей Кощеев, Дмитрий Узинский. Вангелис Манцарис, разыгрывающий сборной Греции, сегодня вместе со своей национальной командой выбыл из борьбы за мировое первенство. Греки не попали в плей-офф. Манцарис был единственным представителем УНИКСа на чемпионате мира в Китае. Сборная России также не вышла в плей-офф.

УНИКС (Казань, Россия) — «Монако» (Монако, Франция) — 71:64 (11:19, 24:9, 20:18, 16:18). Самые результативные: УНИКС — Макколум (22), Тайес (16+9 подборов), Смит (13); «Монако» — O’Брайен (18), Клеммонс (12), Эннис (11).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Нефтехимик» выиграл первый домашний матч: Четыре гола в большинстве
Новости дня
23:40
В Дербышках волонтеры и аквалангисты очистят озеро Комсомольское

В рамках экологической акции пройдет лекция эко-блогера Киры Камаловой об экологических привычках.

23:24
Жителям Нижнекамска на ярмарке будут предложены вакансии товароведов, инженеров и техников

Ярмарка вакансий пройдет в центре занятости населения Нижнекамска 12 сентября.

23:10
В России разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению
22:59
УНИКС обыграл французский «Монако» в финале турнира в Турции

Матч завершился со счетом 71:64.

22:54
В Казани до 30 сентября частично ограничат движение по ул. Зеленая

Принятые меры связаны с ремонтом улично-дорожной сети.

22:38
Казанцы будут соревноваться в спортивном ориентировании на озере Лебяжьем

В соревновании примут участие около 200 горожан от 7 до 19 лет.

22:22
Экологи обнаружили в жилой зоне Нижнекамска превышения в воздухе по этилбензолу и сероводороду

После многочисленных жалоб нижнекамцев на неприятный запах, экологи проанализировали пробы воздуха в 12 точках города.

22:06
День танкиста в Альметьевске отметили митингом

Представители Союза танкистов Альметьевска встретились на площади памяти и провели митинг, посвященный профессиональному празднику.

21:57
«Нефтехимик» выиграл первый домашний матч: Четыре гола в большинстве

Матч против рижского «Динамо» завершился со счетом 4:0.

21:50
Дирекция международных программ РТ займется организацией социальных мероприятий

Кабмин РТ внес изменения в деятельность автономной некоммерческой организации "Дирекция международных программ".

21:34
В Галерее современного искусства откроется выставка «К солнцу» Александра Акилова

На выставке будет экспонироваться 60 живописных произведений Александра Акилова разных лет, в том числе работы, написанные незадолго до открытия.

21:18
В Татарстане «Свияга» выплатила аграриям 14 млн рублей долгов по зарплате

Благодаря Минтруду РТ 1141 житель Апастовского района Татарстана получил задерживаемую агрофирмой зарплату.

21:02
Рособрнадзор вынес на общественное обсуждение проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ пройдут в три этапа – досрочный, основной и дополнительный.

20:56
Фермеры представят натуральные продукты на фестивале урожая на Кремлевской набережной

Посетители смогут попробовать блюда, приготовленные из свежих и натуральных продуктов, а также приобрести фермерские товары.

20:48
Казань вошла в топ-10 городов с самыми красивыми женщинами

9 сентября отмечается Международный день красоты.

20:34
Между писателями Казахстана и Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве

Форум писателей стран Азии состоялся в казахстанской столице Нур-Султан при участии представителей 38 стран мира.

20:20
В Актанышском районе успешно введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 234 жителей села Казкеево, из них 39 детей; на диспансерном учете состоят 24 человека.

20:06
Жители Италии и Беларуси призвали нижнекамцев пересесть на велосипеды

Зарубежные жители записали видеоролики о том, почему выбрали именно этот вид транспорта.

20:00
В Татарстане до конца недели сохранится теплая погода

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на неделю.

19:50
Картину «Водяная» признали лучшим детским фильмом на кинофестивале «Киношок» в Анапе

Ленту казанского режиссера Алексея Барыкина оценивали дети под руководством взрослого жюри в Анапе, Темрюке, Новороссийске и Крымске.

19:36
В Казани на месяц перекрыли участки улиц Павлюхина и Спартаковская

Движение транспорта ограничат около строящегося дома.

19:22
Нагорный, Карьер и Новая Сосновка почти на сутки останутся без воды из-за работ на сетях

По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

19:14
Нурмагомедов о победе над Порье: «Гильотина» Дастина была очень опасной, он был близок к победе
19:08
Музыкант из Тюмени выпускает первый рэп-альбом на сибирско-татарском языке

Рузиль Бикиняев в своих треках обращается к тем, кто стесняется говорить на родном языке.

18:52
В Татарстане объявлен День гушр

Продовольственный сбор проводится в целях обеспечения продуктами питания нуждающихся категорий населения.

События