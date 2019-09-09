УНИКС обыграл французский «Монако» в финале турнира в Турции

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В курортной Анталии УНИКС обыграл турецкие «Бахчешехир» (82:60) и «Турк Телеком» (87:64). А сегодня в финале местного международного турнира казанцы победили французский «Монако» со счетом 71:64.

Уступив в первой четверти, затем казанцы очень уверенно доказали свое превосходство над серебряным призером минувшего чемпионата Франции. Позволив, например, соперникам набрать во второй четверти всего 9 очков за 10 минут. Отметим отменную дальнобойную стрельбу казанцев, реализовавших 18 дальних бросков против 5 у французов.

На турнире в Анталии не все матчи по различным обстоятельствам отыграли Павел Сергеев, Андрей Кощеев, Дмитрий Узинский. Вангелис Манцарис, разыгрывающий сборной Греции, сегодня вместе со своей национальной командой выбыл из борьбы за мировое первенство. Греки не попали в плей-офф. Манцарис был единственным представителем УНИКСа на чемпионате мира в Китае. Сборная России также не вышла в плей-офф.

УНИКС (Казань, Россия) — «Монако» (Монако, Франция) — 71:64 (11:19, 24:9, 20:18, 16:18). Самые результативные: УНИКС — Макколум (22), Тайес (16+9 подборов), Смит (13); «Монако» — O’Брайен (18), Клеммонс (12), Эннис (11).

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