«Нефтехимик» выиграл первый домашний матч: Четыре гола в большинстве

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня провел первый домашний матч в сезоне, уверенно обыграв на родном льду рижское «Динамо» со счетом 4:0. Показательно, что хозяева все свои шайбы забросили в большинстве.

После поражений в Сочи и Москве от ЦСКА сегодня «Нефтехимик» добился уверенной и красивой победы на родном льду в первом домашнем матче сезона.

Судьбу встречи решила уверенная игра нижнекамцев в большинстве, наказавших рижан за многочисленные нарушения правил. В первый раз хозяева реализовали большинство — гол на счету Павла Порядина, забивающего третий матч кряду в середине стартового периода, 1:0. На предпоследней минуте первого периода канадский легионер «Нефтехимика» Зак Митчелл вторично наказал гостей за нарушение правил, 2:0.

В третий раз реализовал хозяйское большинство воспитанник казанского хоккея защитник Зият Пайгин, 3:0. Грех было не забить, когда пятеро нижнекамцев играли против троих рижан. А за 47 секунд до последнего перерыва четвертый гол нижнекамцев в большинстве забросил Рафаэль Бикмуллин, 4:0. В третьем периоде счет не изменился, хотя у гостей было много возможностей реализовать свое большинство, но это им не удалось.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили: Порядин (12), Митчелл (19), Пайгин (25), Бикмуллин (40). Штраф: 16-16.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 11 сентября дома с магнитогорским «Металлургом».

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