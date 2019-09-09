Фермеры представят натуральные продукты на фестивале урожая на Кремлевской набережной

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). С 13 по 15 сентября на Кремлевской набережной будет отмечаться фестиваль урожая. Об этом сообщается в паблике набережной во «ВКонтакте».

Посетители смогут попробовать блюда, приготовленные из свежих и натуральных продуктов, а также приобрести фермерские товары.



На фестивале будет работать фуд-корт и ярмарка поволжских производителей натуральных продуктов: меда, варенья, чая, орехов, сыров, а также мясной продукции.



Посетителей ждет интерактивная программа, развлечения для детей, конкурсы, мастер-классы, концертная программа с участием популярных городских кавер-групп.



Фестиваль будет идти в течение трех дней с 13.00 до 20.00. Осенний праздник проводится в Казани уже четвертый год подряд.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.