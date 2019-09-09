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Татар-информ

9 сентября 2019, 20:00

Здоровье и среда

В Татарстане до конца недели сохранится теплая погода

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Здоровье и среда

В Татарстане до конца недели сохранится теплая погода

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на неделю.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели, сообщает Гидрометцентр республики.

Предстоящей ночью через территорию РТ будет проходить холодный атмосферный фронт — его воздействие сгладит высокий фон атмосферного давления и размытое состояние фронта. Местами пройдут слабые дожди, температура воздуха завтра составит +17..+22 градуса.

11 и 12 сентября Татарстан окажется в центре антициклона, из-за чего будет тепло и сухо. Слабые осадки возможны только к вечеру в четверг — тогда атмосферный фронт будет близок к западным районам Татарстана. Ночью температура воздуха понизится до +4..+11 градусов, днем повысится до +18..+23 и +20..+25 градусов.

В пятницу и субботу, 13-14 сентября, предположительно увеличится вероятность дождей. По-прежнему будет тепло: ночью столбики термометров опустятся до +8..+13 градусов, а днем воздух прогреется до +19..+25.

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