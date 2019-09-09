В Татарстане до конца недели сохранится теплая погода

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Теплая погода в Татарстане сохранится до конца недели, сообщает Гидрометцентр республики.

Предстоящей ночью через территорию РТ будет проходить холодный атмосферный фронт — его воздействие сгладит высокий фон атмосферного давления и размытое состояние фронта. Местами пройдут слабые дожди, температура воздуха завтра составит +17..+22 градуса.

11 и 12 сентября Татарстан окажется в центре антициклона, из-за чего будет тепло и сухо. Слабые осадки возможны только к вечеру в четверг — тогда атмосферный фронт будет близок к западным районам Татарстана. Ночью температура воздуха понизится до +4..+11 градусов, днем повысится до +18..+23 и +20..+25 градусов.

В пятницу и субботу, 13-14 сентября, предположительно увеличится вероятность дождей. По-прежнему будет тепло: ночью столбики термометров опустятся до +8..+13 градусов, а днем воздух прогреется до +19..+25.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.