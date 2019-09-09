Нурмагомедов о победе над Порье: «Гильотина» Дастина была очень опасной, он был близок к победе

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Российский боец Хабиб Нурмагомедов на конференции после титульного боя с временным чемпионом Дастином Порье в рамках UFC 242, по итогам которого россиянин отстоял свой титул чемпиона UFC в легком весе, прокоментировал журналистам ход этого поединка.

«В этот раз на моем поединке присутствовало очень много моих родных и близких. Присутствовал мой отец. И я чувствовал больше напряжения, чем обычно. Когда бой проходит в Америке, то там почти никого не знаешь, а тут такая поддержка, чувствовал ответственность и напряжение» — объяснил Хабиб.

Отвечая на вопрос, что в бою было самым трудным, Нурмагомедов ответил: «Дастин попал мне в лицо во втором раунде, удар был очень хороший. Но я все контролировал, вел поединок. А вот первая “гильотина” была очень опасной, он действительно был близок к победе. Я просматривал его бои, ждал этого приема. Он его делает очень хорошо», — сказал россиянин.

Титульный бой между временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье и действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым , который не выходил в октагон в течение года в связи с дисциплинарными мерами, наложенными руководством UFC за драку за пределами рейджа после боя с Конором Макгрегором, состоялся 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира по ММА UFC 242. Порье проиграл Нурмагомедову в третьем раунде удушающим приемом.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.