Центр психологической помощи «Доверие» провёл занятие с подростками по профилактике экстремизма

(9 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В подростковом клубе «Оранжевое настроение» прошло занятие на тему «Признаки деструктивных организаций. Как распознать и противостоять психологическому манипулированию». Мероприятия провели специалисты центра психологической помощи «Доверие».

«Сначала мы проводим знакомство с участниками встречи, затем проводим интерактивную беседу, в которой рассказываем о признаках деструктивных организаций, причинах, по которым люди вступают в них, и узнаем мнение ребят», — поделился педагог-психолог центра Дмитрий Берсенев.

Такие занятия проводятся для подростков начиная с 15 лет, уточнил психолог.

«Тема экстремизма сейчас — одна из ключевых в центре “Доверие”. Мы проводим подобные мероприятия в вузах, ссузах и даже обучаем студентов. Сейчас мы выпускаем методичку, и скоро у нас состоится слёт, где мы будем делиться опытом, накопленным за год», — рассказал Берсенев.

В центре «Доверие» работают с людьми, которые пострадали от различных экстремистских религиозных и нерелигиозных организаций.

«Вот, например, одна из организаций — “Свидетели Иеговы” — их не так много, но они все еще есть», — добавил он.

В прошлом учебном году организация провела очень много подобных мероприятий. В этом году первое прошло в центре «Оранжевое настроение».

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