Порье о бое с Нурмагомедовым: Хабиб очень неудобен в стойке, я так и не смог поймать его ритм

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Американский боец Дастин Порье на конференции после титульного боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в рамках UFC 242 объяснил журналистам причины своего поражения.

«Я сделал хорошую “гильотину”. До этого боя из такого захвата не смог выйти никто. Я всю оставшуюся жизнь буду думать — как получилось так, что я не смог закрыть полный гард?» — пожал плечами Порье.

Боец говорил на эмоциях, которые его периодически захлестывали. «Хабиб очень неудобен в стойке, я так и не смог подстроиться под его ритм и не смог применить на полную свои навыки кикбоксера, — пояснил он и добавил, уже не срывая слез. — Я очень готовился к этому бою... Я был уверен, что судьба мне даст выйти из октагона победителем. Я все ждал, что раунд от раунда будет легче и я возьму свое. Я не знаю, что произошло. У меня были удачные поединки с бойцами, которые физически сильнее Хабиба, но техника и опыт у него на совершенно другом уровне».

Титульный бой между временным чемпионом UFC в легком весе Дастином Порье и действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым , который не выходил в октагон в течение года в связи с дисциплинарными мерами, наложенными руководством UFC за драку за пределами рейджа после боя с Конором Макгрегором, состоялся 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира по ММА UFC 242. Порье проиграл Нурмагомедову в третьем раунде удушающим приемом.

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