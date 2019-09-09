Музыкант из Тюмени выпускает первый рэп-альбом на сибирско-татарском языке

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Гулия Хасбиуллина). Житель Тюмени Рузиль Бикиняев выпускает первый рэп-альбом, записанный на сибирско-татарском языке. Он будет называться «Сыбырстан». Об этом музыкант сообщил журналисту ИА «Татар-информ».

«В своих песнях пишу о родных краях и сибирских татарах. Я за сохранение нашего языка, истории, поэтому эту тему отражаю и в своих текстах, говорю о проблемах. Стараюсь подвести сибирско-татарскую молодежь к правильной мысли, верному пути. Своим творчеством выражаю свою любовь к родному краю, гордость за принадлежность к сибирско-татарскому народу», — сказал Рузиль.

В треках рэпер обращается к тем, кто считает сибирско-татарский язык некрасивым и стесняется говорить на нем. «Здесь преподается татарский литературный язык, но, так как раньше сибирско-татарский не был распространен в широкой общественности, люди не представляют, насколько это богатый и оригинальный язык. Я говорю об этом», — отметил рэпер.

Рузиль Бикиняев — представитель автономии сибирских татар Тюменской области. Он — организатор и ведущий первого интернет-радио на сибирско-татарском языке «Себертатар Радио Томэн FM».

«В школе любил слушать зарубежных рэп-исполнителей. В 2013 году научился делать аранжировку, стал писать песни. В 2016 году открыл Сибирско-татарское радио и рэп начал писать на сибирско-татарском языке. С того момента меня начали признавать как первого сибирско-татарского рэп-исполнителя и ведущего первого сибирско-татарского радио», — рассказал Рузиль Бикиняев.

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