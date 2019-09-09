За неделю на социальном такси до больниц доехали 2324 сельских пенсионера из Татарстана

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). За первую неделю реализации проекта «Старшее поколение» в медицинские центры на социальном такси было доставлено 2324 сельских пенсионера из Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«С момента старта в республике проекта по доставке сельских пенсионеров старше 65 лет в медицинские центры прошла неделя. Цель доставки — осуществление плановых лечебно-диагностических мероприятий, диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан пожилого возраста», — сказано в сообщении.

За минувшую неделю в Буинскую ЦРБ и в фельдшерско-акушерские пункты района было доставлено 123 человека. Всего в Буинском муниципальном районе в сельской местности проживает 5115 человек старше 65 лет. Среди них немало одиноких и маломобильных граждан, проживающих в населенных пунктах без транспортного сообщения. Каждый из них в той или иной степени нуждается в поддержке и помощи.

В Менделеевском районе в сельской местности проживает 1436 граждан старше 65 лет. До конца сентября текущего года здесь запланировано доставить в медицинские организации для диспансеризации 1161 пожилого человека.

Автопарк комплексных центров социального обслуживания населения Татарстана пополнился в конце августа на 43 машины. Машины «Социального такси» на базе LADA Largus приобретены на средства федерального бюджета. Автомобиль рассчитан на перевозку пяти человек, в том числе одного инвалида-колясочника.

Работа машин в муниципальных образованиях будет организована по модели «шатл»: автомобиль доставляет в медучреждение первую группу пожилых людей, во время прохождения ими медосмотра отправляется за второй партией, и, доставив ее, отвозит первую и отправляется за третьей партией. В сельских районах республики проживает 156,5 тыс. человек в возрасте старше 65 лет.

В рамках нацпроекта «Демография» Минтруд РТ с этого года участвует в реализации федеральной целевой программы «Старшее поколение». Проектом на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами из федерального бюджета выделено 28 млн руб. Эти средства будут направлены на предоставление услуг сиделок и организацию обучения сотрудников учреждений социального обслуживания. Из бюджета республики на софинансирование указанных мероприятий в 2019 году будет направлено 762,7 тыс. руб.



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