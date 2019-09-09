WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

9 сентября 2019, 17:54

Спорт

Спортсменка из Татарстана стала победительницей первенства Европы по тхэквондо

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Спорт

Спортсменка из Татарстана стала победительницей первенства Европы по тхэквондо

Турнир проходил с 5 по 8 сентября в шведском городе Хельсинборг.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Спортсменка из Татарстана Алена Миронюк стала победительницей первенства Европы по тхэквондо среди молодежи до 21 года в весовой категории до 53 кг.

«После первенства России и отбора на Европу Алена прошла два этапа подготовки. Первый был в Алуште, второй в Московской области. Во время первенства Миронюк победила в пяти поединках. Эмоции самые положительные, мы готовились, рассчитывали, и вот все получилось», — рассказал тренер спортсменки Сергей Титкин.

Также он поделился будущим спортсменки: «15 сентября мы вылетаем на сбор в Корею, где будем готовиться ко взрослому чемпионату России, который пройдет с 16 по 20 октября в Казани. Он станет отборочным на взрослый чемпионат Европы».

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