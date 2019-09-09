Госпрограмму «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ» продлили до 2022 года

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане продлили госпрограмму «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ» до 2022 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Внести в постановление Кабинета Министров РТ от 25.10.2013 № 794 «Об утверждении государственной программы “Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 — 2021 годы” <...> следующие изменения: в наименовании цифры “2014 — 2022”; в пункте 1 цифры “2014 — 2021” заменить цифрами “2014 — 2022”», — говорится в документе.

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 1,3 млн рублей.

Цель госпрограммы — создание условий для сохранения, изучения и развития татарского, русского и других языков в Республике Татарстан, а также татарского языка за пределами республики.

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