Жителям Нижнекамска на ярмарке будут предложены вакансии товароведов, инженеров и техников

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Вакансии товароведов, инженеров, техников, продавцов и уборщиков будут предложены жителям Нижнекамска на ярмарке вакансий 12 сентября. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

«12 сентября в 10.00 часов центр занятости населения Нижнекамска проведет ярмарку вакансий рабочих мест и должностей для граждан, ищущих работу. Безработным гражданам будут предложены вакансии охранников, инженера по техническому обслуживанию систем пожарной и охранной сигнализации, кондиционеров, техника, электромонтажника, товароведа, продавца, кухонного работника, уборщика и другие», — сказано в сообщении.

Посетители получат информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях и организациях города, встретятся с представителями кадровых служб предприятий и получат консультации по вопросам законодательства о труде и занятости. Ярмарка вакансий пройдет по адресу: г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 20а.



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