(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Автономная некоммерческая организация «Дирекция международных программ» РТ займется организацией социальных мероприятий. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ размещено на сайте «Официальный Татарстан».

Дирекция международных программ будет осуществлять организацию и проведение международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских мероприятий, в том числе социально ориентированных мероприятий и проектов, сообщается в документе.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция международных программ» отвечает в том числе за организацию конгрессно-выставочной деятельности РТ в сфере привлечения инвестиций, продвижение Татарстана и его возможностей на рынке делового туризма как на территории РФ, так и за ее пределами и привлечение в РТ крупных деловых межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий.

К деятельности некоммерческой организации относится также разработка, издание и распространение информации об инвестиционной привлекательности РТ через СМИ, проведение семинаров, тренингов и форумов по повышению квалификации в инвестиционной среде и рекламная деятельность.

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