(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). 13 сентября в Дербышках волонтеры и аквалангисты очистят озеро Комсомольское, информирует пресс-служба Русского географического общества.

В экологической акции примут участие аквалангисты подводного исследовательского отряда Русского географического общества имени А. А. Леонова, а также все желающие. Общими силами планируется расчистить прибрежную территорию и дно водоема.

Участие в акции примет и эко-блогер Кира Камалова. Она проведет очистку береговой линии озера для пластиквотчинга — народной оценки пластикового загрязнения. Цель этого мероприятия — «определить, какой именно пластик чаще всего загрязняет природу», сообщают организаторы. Также до старта сбора мусора Кира Камалова прочитает участникам лекцию на тему «10 мифов об эко-привычках, и на что их заменить».

Проведение расчистки озера Комсомольского — это седьмая по счету экологическая акция в этом году, организованная Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан совместно с региональным отделением РГО в Республике Татарстан. В рамках каждого мероприятия активисты очищают территорию от пластиковых бутылок и пакетов, которые обнаруживают не только на берегу, но и под водой, а также от крупного бытового мусора.

Акция на озере Комсомольском будет проводиться в эту пятницу, 13 сентября. Присоединиться к ней могут все желающие. Начало в 13.00. Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарем для уборки. Сбор состоится на пляжной территории озера.

Озеро Комсомольское располагается в Советском районе города Казани и является популярным местом для отдыха.

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