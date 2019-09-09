(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана заставит нефтяную компанию заплатить за загрязнение земли и реки Степной Зай, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты из природоохранной прокуратуры и министерства экологии выяснили, что неподалеку от села Тайсуганово на почву и в реку Степной Зай произошел разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения земли составила 641 квадратный метр», — рассказал Галиев.

Виновное должностное лицо нефтяной компании оштрафовали на 40 тысяч рублей за порчу земель, загрязнение водного объекта и нарушения режима особо охраняемой природной территории.

Кроме того, несмотря на то, что инцидент произошел по вине сторонней организации, собственник трубопровода сам организовал рекультивацию земли и очистку реки, а также утилизацию отходов. Он также возместил ущерб в размере пяти миллионов рублей.

Галиев отметил, что в дальнейшем расходы на ликвидацию последствий разлива нефти будут взысканы с виновной организации.

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