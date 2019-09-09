В Татарстане создали Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане решением Правительства республики создали Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на официальном сайте Татарстанстата.

Кабмин РТ предложил органам местного самоуправления районов и городских округов создать местные комиссии, председателями которых станут главы этих районов и городских округов. Кроме того, власти предоставят органам госстатистики данные по домам жилого и нежилого фонда с указанием необходимых подробностей, в числе которых количество лиц, проживающих в них. Органы местного самоуправления также должны проследить за тем, чтобы в населенных пунктах были указатели с названиями улиц и номерами домов, а в зданиях — номера квартир.

Председателем республиканской комиссии утвержден Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его заместителями стали первый заместитель премьера Рустам Нигматуллин, глава Татарстанстата Наталья Гатауллина и председатель Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов, а секретарем — замруководителя Татарстанстата Ольга Краснова.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Практически все регистраторы в Татарстане закончили работу по обходу территории регистраторского участка и сверке домов, указанных в маршрутном листе и картографическом материале, с фактически имеющимися на местности. На данный момент информация, полученная по результатам обхода регистраторов, проверяется, а выявленные уточнения вносятся в Автоматизированную систему ВПН-2020.

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