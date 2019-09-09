Рособрнадзор вынес на общественное обсуждение проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Рособрнадзор вынес на общественное обсуждение проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.

«ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября)», – говорится в сообщении Рособрнадзора.

Досрочный период ЕГЭ откроют экзамены по географии и литературе, основной – по географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в следующем году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного этапа этот экзамен будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией.

«Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск», – уточнил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ОГЭ также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября).

Проекты расписания для общественного обсуждения опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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