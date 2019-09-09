WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 сентября 2019, 21:02

Наука и образование

Рособрнадзор вынес на общественное обсуждение проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ

Рекомендуем

Наука и образование

Рособрнадзор вынес на общественное обсуждение проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ пройдут в три этапа – досрочный, основной и дополнительный.

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Рособрнадзор вынес на общественное обсуждение проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.

«ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября)», – говорится в сообщении Рособрнадзора.

Досрочный период ЕГЭ откроют экзамены по географии и литературе, основной – по географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в следующем году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного этапа этот экзамен будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией.

«Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными днями был перерыв не менее двух дней. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск», – уточнил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ОГЭ также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября).

Проекты расписания для общественного обсуждения опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Детском городе КидСпейс школьников научат основам создания бизнеса, маркетинга и рекламы
Новости дня
22:06
День танкиста в Альметьевске отметили митингом

Представители Союза танкистов Альметьевска встретились на площади памяти и провели митинг, посвященный профессиональному празднику.

21:57
«Нефтехимик» выиграл первый домашний матч: Четыре гола в большинстве

Матч против рижского «Динамо» завершился со счетом 4:0.

21:50
Дирекция международных программ РТ займется организацией социальных мероприятий

Кабмин РТ внес изменения в деятельность автономной некоммерческой организации "Дирекция международных программ".

21:34
В Галерее современного искусства откроется выставка «К солнцу» Александра Акилова

На выставке будет экспонироваться 60 живописных произведений Александра Акилова разных лет, в том числе работы, написанные незадолго до открытия.

21:18
В Татарстане «Свияга» выплатила аграриям 14 млн рублей долгов по зарплате

Благодаря Минтруду РТ 1141 житель Апастовского района Татарстана получил задерживаемую агрофирмой зарплату.

21:02
Рособрнадзор вынес на общественное обсуждение проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ пройдут в три этапа – досрочный, основной и дополнительный.

20:56
Фермеры представят натуральные продукты на фестивале урожая на Кремлевской набережной

Посетители смогут попробовать блюда, приготовленные из свежих и натуральных продуктов, а также приобрести фермерские товары.

20:48
Казань вошла в топ-10 городов с самыми красивыми женщинами

9 сентября отмечается Международный день красоты.

20:34
Между писателями Казахстана и Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве

Форум писателей стран Азии состоялся в казахстанской столице Нур-Султан при участии представителей 38 стран мира.

20:20
В Актанышском районе успешно введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 234 жителей села Казкеево, из них 39 детей; на диспансерном учете состоят 24 человека.

20:06
Жители Италии и Беларуси призвали нижнекамцев пересесть на велосипеды

Зарубежные жители записали видеоролики о том, почему выбрали именно этот вид транспорта.

20:00
В Татарстане до конца недели сохранится теплая погода

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на неделю.

19:50
Картину «Водяная» признали лучшим детским фильмом на кинофестивале «Киношок» в Анапе

Ленту казанского режиссера Алексея Барыкина оценивали дети под руководством взрослого жюри в Анапе, Темрюке, Новороссийске и Крымске.

19:36
В Казани на месяц перекрыли участки улиц Павлюхина и Спартаковская

Движение транспорта ограничат около строящегося дома.

19:22
Нагорный, Карьер и Новая Сосновка почти на сутки останутся без воды из-за работ на сетях

По заявкам жителей будут размещаться автоцистерны с водой.

19:14
Нурмагомедов о победе над Порье: «Гильотина» Дастина была очень опасной, он был близок к победе
19:08
Музыкант из Тюмени выпускает первый рэп-альбом на сибирско-татарском языке

Рузиль Бикиняев в своих треках обращается к тем, кто стесняется говорить на родном языке.

18:52
В Татарстане объявлен День гушр

Продовольственный сбор проводится в целях обеспечения продуктами питания нуждающихся категорий населения.

18:46
Комплексный центр «Доверие» провёл профилактическое занятие с молодежью по профилактике экстремизма

Психологи проводят мероприятия в вузах, ссузах и обучают студентов.

18:38
На маршруте Казань – Аэропорт вводятся дополнительные пригородные поезда

Две дополнительные электрички будут ездить в ночное время.

18:30
Порье о бое с Нурмагомедовым: Хабиб очень неудобен в стойке, я так и не смог поймать его ритм
18:24
В России выделят втрое больше средств на детские пособия
18:10
Госпрограмму «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ» продлили до 2022 года

Общий объем финансирования программы составляет 1,3 млн рублей.

17:54
Спортсменка из Татарстана стала победительницей первенства Европы по тхэквондо

Турнир проходил с 5 по 8 сентября в шведском городе Хельсинборг.

17:40
Университет Иннополис вошел в топ-5 самых многонациональных вузов РФ

Агентство RUR составило рейтинг лучших учебных заведений России.

События