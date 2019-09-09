В Татарстане объявлен День гушр

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане началась традиционная кампания по сбору гушр-садаки, а 28 сентября объявлен Днем гушр, информирует пресс-служба ДУМ РТ.

«В Татарстане стартовала традиционная кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению нуждающихся категорий населения продуктами питания», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках данной кампании любой желающий может пожертвовать часть своего урожая, собранного в подсобных хозяйствах, в центральные мечети городов и районов Татарстана в помощь нуждающимся. Так, от мусульман принимаются фрукты и овощи, такие как картофель, свекла, капуста, лук, морковь, сливы и яблоки. Также в качестве гушр-садаки принимаются и соленья и варенья. В дальнейшем мечети организованно передудут пожертвованные продукты нуждающимся.

Первыми кампанию по сбору гушр-садаки в этом году начали мухтасибаты Бугульминского и Рыбно-Слободского районов Татарстана.

Напомним, что в 2018 году активное участие жителей республики Татарстан позволило собрать 600 тонн овощей гушр-садаки.

Гушр — вид милостыни, составляющий одну десятую долю собранного урожая, жертвуемую неимущим.

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