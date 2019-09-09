В Казани впервые выбирают лучшего следователя России

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Сегодня на базе Казанского юридического института МВД России стартовал заключительный этап всероссийского конкурса мастерства сотрудников органов предварительного следствия МВД РФ «Лучший следователь», сообщили в полиции Татарстана.

На церемонии открытия замначальника Следственного департамента МВД России Дмитрий Какошин пожелал всем конкурсантам полностью раскрыть свой потенциал.

«Руководство Следственного департамента МВД России придает очень большое значение конкурсу, поскольку он способствует совершенствованию профессионально-прикладных знаний, умений и навыков сотрудников», — отметил Какошин.

Стоит отметить, что в истории конкурса, который проводится с 2000 года, Татарстан впервые принимает лучших следователей полиции страны. Решение о проведении соревнований в Казани было принято после победы следователя главного СУ МВД по РТ Артема Александрова в прошлом году.

В конкурсе будут участвовать 95 следователей со всей России, ставших победителями в территориальных и линейных подразделениях. Каждый из них покажет свои навыки в испытаниях по специальной, криминалистической, медицинской, огневой и физической подготовкам.

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