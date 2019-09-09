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Татар-информ

9 сентября 2019, 16:54

Общество

Подведены итоги XII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия»

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Общество

Подведены итоги XII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия»

Церемония награждения состоится 4 октября в КРК «Корстон».

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Завершилось подведение итогов XII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия», сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Победители определились в таких номинациях, как «Цикл телесюжетов», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл материалов в Интернет-СМИ», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ».

По данным организатора конкурса — Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» — в этом году на участие в конкурсе «Многоликая Россия» была подана 201 заявка, что 6,5% больше показателя 2018 года. Всего на конкурс были отправлены 1234 работы из 56 регионов Российской Федерации.

Церемонию награждения победителей конкурса проведут 4 октября 2019 года в КРК «Корстон».

«Конкурс проводится в Республике Татарстан ежегодно в рамках государственной программы „Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2021 годы“», — говорится в сообщении.

В 2019 году призовой фонд конкурса составил 1,82 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей — Гран-при. 

Целями организации конкурса являются освещение в СМИ жизни, традиций и культуры народов России, сохранение и гармонизация межэтнического и межконфессионального мира и согласия, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, воспитание молодого поколения в духе уважения к языку, культуре, обычаям и традициям представителей народов, а также укрепление общегражданской солидарности. 

Конкурс учрежден и организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при содействии Федерального агентства по делам национальностей.

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